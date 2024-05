Ukraine-Krieg: FIFA verlängert Transfer-Ausnahmen

Ausländische Fußballspieler müssen weiterhin nicht gegen ihren Willen nach Russland oder in die Ukraine zurückkehren.

Der Weltverband (FIFA) verlängerte die Sonderregelung für Transfers von ausländischen Profis und Trainern von Vereinen aus Russland und der Ukraine um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2025. Das Council entschied wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine am Mittwoch in Bangkok, dass diese Akteure ihre Verträge einseitig aussetzen dürfen.

Shakhtars CL-Auftritte: „96 Minuten, um den Krieg zu vergessen“

Dabei handle es sich um eine „signifikante Zahl“ von Spielern und Trainern, hieß es in einer Mitteilung weiter. Die Maßnahmen hatte die FIFA Anfang März 2022 beschlossen und seitdem mehrfach verlängert. Der Weltverband und die Europäische Fußball-Union (UEFA) haben russische Mannschaften von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen.

(APA).

Beitragsbild: Imago.