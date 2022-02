Ukraine: Volleyball-Weltverband stellt WM in Russland auf Prüfstand

Der Volleyball-Weltverband FIVB hält nach dem russischen Angriff auf die Ukraine bezüglich der Männer-WM vom 26. August bis zum 11. September in Russland nicht mehr strikt an dem Ausrichter fest. „Der FIVB hört seinen Interessenvertretern zu und steht mit ihnen in Kontakt, einschließlich der nationalen Verbände, und teilt deren große Sorge um die Menschen in der Ukraine“, hieß es. Der Weltverband streicht Russland zudem als Etappenort der Nationenliga.

Ursprünglich waren bei den Frauen ab Ende Juni in Ufa und bei den Männern ab Anfang Juli in Kemerewo Nationenliga-Partien in Russland vorgesehen gewesen. Der FIVB entschied sich als Reaktion „auf die sich zuspitzende Lage in der Ukraine“ aber dazu, die beiden Turnierwochen an einen anderen Standort zu verlegen. Die Ersatzausrichter sollen in Kürze benannt werden. Konsequenzen für die russischen Nationalteams wurden dabei nicht erwähnt.

Der Weltverband verfolgt nach eigenen Angaben „die Situation weiterhin aufmerksam“ und wird „andere Veranstaltungen überprüfen, die in Russland stattfinden sollen, darunter die für das zweite Halbjahr 2022 geplante Weltmeisterschaft der Männer.“ Olympiasieger Frankreich hat bereits seine Teilnahme an der WM in Russland unter den gegenwärtigen Umständen abgesagt. Weltmeister Polen erkennt „derzeit keine Möglichkeit“, gegen russische Mannschaften anzutreten.

(APA) / Bild: Imago