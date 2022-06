Uli Forte neuer Trainer in Bielefeld

via

via Sky Sport Austria

Arminia Bielefeld hat den italienischen Trainer Uli Forte verpflichtet. Wie der Absteiger aus der deutschen Fußball-Bundesliga am Samstag mitteilte, erhält der 48-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 und wechselt vom Schweizer Zweitligisten Yverdon Sport FC in die zweite deutsche Liga. Zuvor war er bereits als Coach bei den Young Boys Bern, Grasshoppers Zürich, dem FC St. Gallen und beim FC Zürich. In dieser Zeit gewann er zweimal den Schweizer Pokal.

„Der deutsche Fußball war schon immer ein Traum von mir. Jetzt geht es endlich los bei einem großen Traditionsverein“, sagte Forte in einer Vereinsmitteilung. Seit der Trennung von Frank Kramer im April nach etwas mehr als einem Jahr hatte Tormanntrainer Marco Kostmann die Mannschaft gecoacht, den sportlichen Abwärtstrend des Tabellenvorletzten mit dem österreichischen Kapitän Manuel Prietl, Alessandro Schöpf und dem zum VfL Wolfsburg gewechselten Patrick Wimmer aber nicht bremsen können.

(APA) / Bild: Imago