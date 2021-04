via

via Sky Sport Austria

Der SK Rapid hat am Ostersonntag einen Sahnetag erwischt: Die Hütteldorfer konnten beim WAC mit 8:1 gewinnen. Einer der Torschützen, Maximilian Ullmann, sprach im Sky-Interview über den Sieg:

“Das gibt natürlich Selbstvertrauen. Wir sind überglücklich, dass uns heute ein so hoher Sieg gelungen ist. Ich bin stolz, dass ich endlich das erste Tor in dieser Saison gemacht habe. Mich freut es irrsinnig für die Mannschaft, dass wir heute so einen Sieg einfahren konnten.”