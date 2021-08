Ullmann-Transfer nach Bielefeld wohl vom Tisch

Der Wechsel von Rapid-Verteidiger Maximilian Ullmann zum deutschen Bundesligisten Arminia Bielefeld ist wohl geplatzt. Die Arminia ist auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger wohl in der Serie A fündig geworden. Laut dem italienischen Transferexperten Fabrizio Romano stehen die Ostwestfalen kurz vor der leihweisen Verpflichtung des Deutschen Lennart Czyborra von CFC Genua.

Der 22-Jährige ist aktuell von Atalanta Bergamo an Genua ausgeliehen, die “Rossoblu” verfügen aber über eine Kaufpflicht und verleihen den Außenspieler laut italienischen Medien gleich weiter nach Bielefeld.

Lennart Czyborra is set to sign with Arminia Bielefeld on loan with buy option as new left back. Agreement set to be completed. 🔵 #Arminia #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2021