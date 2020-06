Ulm siegt erneut – Klepeisz wieder stark

via

via Sky Sport Austria

Die Ulmer feierten im Abendspiel den zweiten Sieg im zweiten Spiel und sprangen an die Tabellenspitze der Gruppe A. Gegen die EWE Baskets Oldenburg, die am Samstag spielfrei hatten und damit erstmals ins Turnier eingriffen, gewannen die Schwaben 85:66 (42:35) und haben den Einzug ins Viertelfinale bereits so gut wie sicher. Vier der fünf Teams beider Gruppen erreichen die K.o.-Runde, die beiden Letzten spielen um Platz neun.

EWE Baskets Oldenburg – ratiopharm Ulm 66:85 (35:42). – Beste Werfer: Boothe (19), Mahalbasic (17) für Oldenburg – Harvey (15), Goodwin (14), Klepeisz (11), Willis (10) für Ulm. – Zuschauer: keine

2. Sieg im 2. Spiel für @TKlepeisz und Ulm! 11 Pts und 6 Ass in 20 Minuten. Der NT Guard wieder stark. Am Sieg der Ulmer ändern auch 17 Pts und 7 Rebs von NT Center @RasidMahalbasic nichts. #representingAustria #BBL https://t.co/bNbiziYP6D — Stefan Prager (@Sky_StefanP) June 8, 2020

(SID)

Bild: Imago