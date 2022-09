via

via Sky Sport Austria

Andreas Ulmer fällt für das Nations-League Spiel gegen Frankreich am Donnerstag aus. Der 36-Jährige laboriert an einem Magen-Darm-Infekt und wird am Nachmittag nicht mit der Mannschaft nach Paris reisen.

Im Hinblick auf das Spiel gegen Kroatien am Sonntag wird der weitere Verlauf abgewartet.

(oefb.at)/Bild: GEPA