Ulmer nach Heimsieg: „Haben uns eine gute Situation in der Tabelle geschaffen“

Der FC Red Bull Salzburg hat am dritten Spieltag der UEFA Champions League den ersten Sieg gefeiert. Gegen Dinamo Zagreb gab es zuhause einen 1:0-Heimerfolg. Das entscheidende Tor erzielte zwar Noah Okafor. Großen Anteil daran hatte aber auch Andreas Ulmer, der den entscheidenden Elfmeter herausholte. Im Sky-Interview sprach der Salzburg-Kapitän über die Partie. „Ich bin sehr glücklich, dass wir heute den ersten Sieg eingefahren haben, sehr wichtig, zuhause. Wir haben uns eine gute Situation in der Tabelle geschaffen“, so der 36-Jährige.