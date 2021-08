Ulmer über Rückspiel: “Wir werden in Bröndby nichts verwalten”

Salzburg-Kapitän Andres Ulmer spricht im Sky-Interview über den 2:1-Hinspielerfolg gegen Bröndby und erklärt, dass die Salzburger auch im Rückspiel auf Sieg spielen wollen.

“Erste Halbzeit sind wir halt gleich in Rückststand geraten, das hat uns etwas aus dem Konzept gebracht. Die zweite Halbzeit war dann so wie wir uns das vorstellen und wie man uns auch kennt. Zweite Halbzeit waren wir auch viel besser mit dem Ball, das Tempo mit dem Ball, die Positionierung, es war in der zweiten Halbzeit alles viel stimmiger. Wir werden in Bröndby nichts verwalten, wir wollen auf jeden Fall auch dort gewinnen.”