Ulmer über Vertragssituation: „Möchte weiterhin für Salzburg spielen“

via

via Sky Sport Austria

Für Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer gab es in der 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga einige Gründe zu feiern. Nicht nur gewann sein Team mit 4:2 im Allianz Stadion gegen den SK Rapid (Spielbericht + VIDEO-Highlights), der Routinier stand auch zum 400. Mal in einer Ligapartie in Österreich auf dem Feld. Der Vertrag des 37-Jährigen läuft mit Saisonende aus. Im Sky-Interview nach dem Spiel äußerte sich Ulmer zu einer möglichen Vertragsverlängerung.