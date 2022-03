Umbau oder Abriss: Ist das Old Trafford bald Geschichte?

Das legendäre Fußballstadion Old Trafford, die Heimatstätte von Manchester United, soll wohl einer Modernisierung unterzogen werden. Jedoch stehe noch nicht fest, ob es gar abgerissen werden soll oder nur Umbaumaßnahmen geplant werden.

Die britische Zeitung The Guardian berichtet, dass der derzeitige Premier-League-Fünfte gerade Angebote bezüglich einer Modernisierung des Kult-Stadions einholt. Die drastische Option eines Abriss und Neubau der gesamten 112 Jahre alten Spielstätte wird allerdings eher als unwahrscheinlich angesehen. Es zählt allerdings wohl trotzdem zu einer der drei Optionen, die dem englischen Traditions-Klub zurzeit vorliegen.

Gründe gegen einen Abriss

Gegen einen Komplett-Abriss spricht zum Einen, dass für die Elf von Ralf Rangnick zunächst eine Ausweich-Spielstätte gefunden werden müsste, was den Klub eine Menge Geld kosten würde. Und zum anderen würde ein Abriss bei Fans weltweit vermutlich mächtig Empörung auslösen. Einige United-Fans sollen derweil bei der Planung eingebunden werden und spätestens diese würden dem Plan dann wohl einen Strich durch die Rechnung machen.

Erweiterung der Südtribüne

Stattdessen gilt ein Abriss und Neubau der Südtribüne als wahrscheinlicher. Diese Option würde beinhalten, dass der von den englischen Medien als problematisch betitelte South Stand erneuert und über die hinter der Tribüne liegende Bahnlinie hinweg erweitert werden soll.

Als dritte Option gilt es das Stadion an sich weitestgehend unverändert zu lassen, aber jeweils an allen vier Seiten eine umfassende Umgestaltung der Zuschauer- und Unternehmensbereiche durchzuführen.

Laut der Daily Mail tendieren die Eigentümer des Klubs die Glazer-Familie zurzeit zur Option, die die umfangreiche Erneuerung der Südtribüne umfasst. Die Erweiterung über die Bahnlinie hinaus würde die derzeitige Kapazität des Stadions von 74.000 Zuschauern auf über 80.000 erhöhen.

Manchester United hinkt hinter her

United gibt an, dass sie bevorzugen, die Renovierung des Old Traffords ohne Einschränkung im Bezug auf die Zuschauer-Kapazität zu vollführen. Fest steht, dass die Red Devils an ihrem berühmten Stadion Hand anlegen müssen. Im Vergleich zu den Stadien der anderen englischen Topklubs fällt das Old Trafford deutlich unter den derzeitigen Standard. Die Anlagen von zum Beispiel Tottenham oder Arsenal sind beispielsweise weitaus überlegen.

Sky-Reporter Johannes Hofer über das Old Trafford: „Es muss etwas getan werden“

