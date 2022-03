Umdenken bei Abramowitsch? Schweizer Milliardär prüft Chelsea-Kauf

via

Der russische Chelsea-Eigentümer Roman Abramowitsch soll nun doch über einen Verkauf des Klubs nachdenken. Erste Angebote sollen bis zum Ende der Woche beim Milliardär abgegeben werden.

Laut einem Bericht der englischen Zeitung Telegraph findet wohl langsam ein Umdenken bei Chelsea-Eigner Abramowitsch statt. Nachdem der Oligarch am vergangenen Freitag die Kontrolle über den Verein vorerst an sechs Treuhänder der Stiftung des FC Chelsea übertragen, aber einen Verkauf des Premier-League-Klubs noch ausgeschlossen hatte, bahnen sich nun doch Verhandlungen an.

Schweizer Milliardär Wyss denkt über Chelsea-Kauf nach

Demnach soll es drei interessierte Parteien geben, die über Angebote für die Blues nachdenken. Ein möglicher Abnehmer ist der Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss. Der 86-Jährige bestätigte in einem Interview mit der Zeitung Blick die Möglichkeit zur Übernahme des Vereins.

„Abramowitsch versucht gerade, alle seine Villen in England zu verkaufen. Auch Chelsea will er nun schnell loswerden. Ich habe mit drei weiteren Personen am Dienstag ein Angebot erhalten, um Chelsea von Abramowitsch zu kaufen“, offenbarte Wyss, der allerdings noch keine Entscheidung getroffen habe.

Abramowitsch will „Frieden zwischen Russland und Ukraine vermitteln“

„Abramowitsch fordert derzeit viel zu viel. […] Ich kann mir den Einstieg bei Chelsea mit Partnern gut vorstellen. Aber die Rahmenbedingungen muss ich jetzt zuerst genau prüfen. Was ich aber schon sagen kann: So etwas mache ich ganz sicher nicht alleine.“

Nach Informationen von Sky Sports steht der Verein derzeit allerdings noch nicht zum Verkauf. Stattdessen solle Abramowitsch laut seinem Sprecher versuchen, „Frieden zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln“.

Erste Putin-Verbündete sanktioniert

Abramowitsch gerät in England derzeit immer mehr unter Druck. Dem russischen Milliardär wird eine enge Verbindung zu Wladimir Putin nachgesagt. Nachdem bereits der ehemalige Arsenal-Miteigentümer Alisher Usmanow von der EU hart sanktioniert wurde, könnte nun auch Abramowitsch das Einfrieren seiner Konten erwarten.

In Großbritannien wird zudem darüber diskutiert, Putin-Verbündete zu enteignen und auszuweisen. Grund dafür ist der von Putin angeordnete Einmarsch Russlands in die Ukraine.

