Umkämpftes Kärnten-Derby: WAC feiert ersten Sieg in der Meistergruppe

Eine Woche nach der 1:2-Heimniederlage im Derby gegen Austria Klagenfurt ist dem WAC im Retourspiel der Fußball-Bundesliga die Revanche gelungen. Die Wolfsberger siegten am Sonntag in Klagenfurt mit 3:2 (1:0), überholten den Lokalrivalen und gehen auf Rang fünf in die letzten vier Runden der Meistergruppe.

Mario Leitgeb (37.) und Eliel Peretz (47., 73.) sorgten mit ihren Treffern dafür, dass der WAC im sechsten Spiel der Meistergruppe die ersten Punkte holte und die Chance auf das Europacup-Play-off wahrte. Für die Austria war Markus Pink per Doppelpack (23., 54.) erfolgreich.

Der WAC bestimmte erwartungsgemäß das Spiel, im Offensivspiel fehlten aber zunächst Präzision und Kreativität. Die Austria, die mit den gesperrten Turgay Gemicibasi, Christopher Cvetko und Alex Timossi Andersson sowie dem verletzten Innenverteidiger-Duo Nicolas Wimmer/Thorsten Mahrer fünf Stammspieler vorgeben musste, stand defensiv gut und versuchte über Konter zum Erfolg zu kommen.

Chancen blieben in der ersten Halbzeit Mangelware, eine der wenigen ließ sich Klagenfurt-Torjäger Pink nicht entgehen. Eine von Leitgeb unglücklich verlängerte Flanke verwertete der Stürmer zum 1:0 (23.). Leitgeb machte es wenig später aber wieder gut und traf aus gut 20 Metern zum 1:1 (37.).

Nach dem Wechsel wurde die Partie rassiger. Gleich mit der ersten Aktion ging der WAC in Führung. Nach einem Kopfball von Michael Novak kam Peretz aus kurzer Distanz und abseitsverdächtig zum Schuss, Torhüter Phillip Menzel kam erst nach der Linie an den Ball (47.). Doch die Elf von Peter Pacult schlug rasch zurück. Pink erzielte nach Jaritz-Hereingabe seinen zwölften Saisontreffer zum 2:2 (54.). Das bessere Ende hatte aber der WAC für sich, Peretz erzielte den verdienten Siegestreffer.

