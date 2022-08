Umsätze in Europas Top-Ligen noch nicht auf Vor-Corona-Niveau

Die Umsätze in den fünf wichtigsten Fußball-Ligen Europas sind wieder leicht gestiegen, haben das Niveau der Vor-Corona-Zeit aber noch nicht wieder erreicht. Das geht aus der 31. Auflage des „Annual Review of Football Finance“ hervor, den das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen Deloitte am Donnerstag veröffentlichte. Die „Big Five“ halten allerdings schon 57 Prozent des Europamarktes.

In der Saison 2020/21 stiegen demnach die Erlöse in der deutschen Bundesliga, der englischen Premier League, der spanischen La Liga, der Serie A in Italien und der Ligue 1 in Frankreich im Vergleich zur vorherigen Spielzeit leicht um drei Prozent von insgesamt 15,1 Milliarden auf 15,6 Milliarden Euro. 2018/19 lag der Gesamtumsatz bei Europas Big Five noch auf der Rekordhöhe von 17 Milliarden Euro.bunde

Die Einnahmen der deutschen Bundesliga sanken etwa wegen des 94-prozentigen Rückgangs bei den Spieltagserlösen. Grund dafür war der Zuschauerausschluss wegen der Pandemie. Etwa drei Milliarden Euro erwirtschafteten die Vereine in der Saison 2020/21, das waren 203 Millionen Euro (minus 6 Prozent) weniger als in der Saison zuvor.

Die Premier League ist mit 5,5 Milliarden Euro weiter die finanzstärkste Liga. Die Bundesliga (3 Mrd. Euro) folgt knapp vor La Liga (2,9 Mrd.), der Serie A (2,5 Mrd.) und der Ligue 1 (1,6 Mrd.).

Gesamt gesehen hat der europäische Fußball-Markt allerdings ein Plus von 10 Prozent verzeichnet, wie auch Wilfried Krammer, Österreich-Direktor von Deloitte, ausführte. „Nach einem COVID-bedingten Einbruch darf sich der europäische Fußballmarkt über eine Erholung in 2020/21 freuen. Laut Deloitte Studie konnte der Gesamtumsatz von 25,2 Milliarden auf 27,6 Milliarden Euro gesteigert werden – ein Wachstum um zehn Prozent.“

Leere Stadien oder Zuschauerbeschränkungen wegen der Coronakrise haben zu verringerten Einnahmen aus den Matchtagen geführt. „Das erzielte Umsatzwachstum im europäischen Fußball stammt insbesondere aus aufgeschobenen Fernsehübertragungseinnahmen und dem Erfolg der verspäteten UEFA EURO“, erläuterte Krammer weiter. Dass die fünf europäischen Top-Ligen immer mehr Anteile am Markt einheimsen, bestätigt auch die Studie. „Sie halten mittlerweile einen Anteil von 57 Prozent am gesamten europäischen Fußballmarkt“, sagte Krammer.

(APA) / Bild: Imago