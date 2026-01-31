Umstellungen in den ÖFB-Nachwuchsteams – Zsak hört auf

Im ÖFB ist es im Trainerbereich bei einigen Fußball-Nachwuchs-Auswahlen zu Umstellungen gekommen.

Das bisherige U17-Team, Vizeweltmeister im vergangenen November, wird ab sofort von Coach Oliver Lederer betreut und steigt im März in die Qualifikation zur U19-EM 2027 ein. Vizeweltmeister Hermann Stadler übernimmt dafür als Teamchef die um ein Jahr jüngere Jahrgangsstufe (U16) und führt diese im Herbst als neue U17 in die EM-Quali. Ganz zurück zieht sich Manfred Zsak.

Der 61-Jährige hört nach 20 Jahren beim ÖFB als Nachwuchs-Teamchef und Co-Trainer bei den Nationalteams auf. „Der österreichische Fußball war über Jahrzehnte mein berufliches Zuhause und ich werde ihm immer eng verbunden bleiben“, erklärte Zsak. Martin Scherb bleibt Teamchef der aktuellen U19, für die es um eine EM-Teilnahme 2026 geht.

(APA) / Foto: GEPA