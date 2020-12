VIDEO-Highlights: Umstrittener Elfmeter beschert Southampton sechsten Saisonsieg

Ralph Hasenhüttl und der FC Southampton rücken dank eines 2:1-Auswärtssieges bei Brighton and Hove Albion auf Platz fünf der Premier-League-Tabelle.

Die “Saints” gerieten in der 26. Minute in Rückstand, als Pascal Groß einen Elfmeter für Brighton verwandelte. Jannik Vestergaard konnte in der 45. Minute per Kopf ausgleichen. In der 81. Spielminute kam es zu einer umstrittenen Szene, als Southampton einen fragwürdigen Elfmeter zugesprochen bekam. Danny Ings versenkte der Stafstoß souverän und führte die Südengländer auf die Siegerstraße.

In der Tabelle hat das Hasenhüttl-Team nur zwei Zähler Rückstand auf den Dritten Chelsea, Vierter ist Leicester City. Auf Leader Tottenham fehlen Southampton vier Punkte.

