Umstrittener Elfmeter kostet Rapid Gruppenphase und Millionen

Ein strittiger Elfmeter hat Rapids Traum vom „Wunder von Florenz“ platzen lassen. Das vermeintliche Handspiel von Nikolas Sattlberger bescherte Fiorentina in der 90. Minute den Penalty zum 2:0 und beendete die Europacup-Saison der Hütteldorfer vorzeitig (zum Spielbericht). Damit fällt Grün-Weiß um wichtige Einnahmen um – alleine das Startgeld für die Gruppenphase hätte knapp drei Millionen Euro betragen, so bleiben lediglich 750.000 Euro für das Out im Conference-League-Play-off.

Trainer Zoran Barisic gestand danach, „traurig und niedergeschlagen“ zu sein, versuchte aber auch, die positiven Aspekte hervorzuheben. „Wir befinden uns als Mannschaft und als gesamter Club auf einem sehr guten Weg. Wir hatten heute am Schluss sechs Spieler auf dem Platz, die aus unserem Nachwuchs stammen. Dann so eine Leistung gegen so eine Fiorentina-Mannschaft zu bringen, ist nicht selbstverständlich, auch nicht im europäischen Fußball.“

Barisic: „Stolz überwiegt“

Außerdem betonte der 53-Jährige: „Was mich anbelangt, überwiegt der Stolz über unsere Leistungen in beiden Spielen. Wir hätten uns mehr verdient. Das Einzige, was wir uns vorwerfen können, ist, dass wir nicht in Führung gegangen sind.“

Barisic nach Europacup-Aus: „Sind sehr traurig, aber der Stolz überwiegt“

Neben der Chancenauswertung bemängelte Barisic auch das Verhalten seiner Kicker vor dem 0:1, als eine vielversprechende Kontersituation ausgelassen wurde, ehe man im Gegenzug in Rückstand geriet. Und auch das 0:2 stieß dem Coach sauer auf. „Ich weiß nicht, ob es einen VAR gegeben hat und warum er sich nicht eingeschaltet hat. Es würde mich interessieren, ob es tatsächlich ein Elfer war oder nicht.“ Tatsächlich war der Videoassistent im Einsatz, verzichtete aber darauf, die Entscheidung des serbischen Schiedsrichters Novak Simkovic zu overrulen.

Barisic trauert möglicher Verlängerung nach

In einer Verlängerung hätte sich Barisic seriöse Chancen ausgerechnet, „weil ich glaube, dass wir körperlich auf einem sehr guten Weg sind“. Nun gelte es, gut zu regenerieren und am Sonntag gegen Red Bull Salzburg einen starken Auftritt hinzulegen. „Da werden wir noch einmal alles reinhauen, dann ist Länderspielpause und dann hoffe ich, dass uns der eine oder andere Spieler mehr zur Verfügung steht“, erklärte Barisic.

In Florenz fehlten unter anderem Guido Burgstaller und Thorsten Schick wegen muskulärer Probleme, Lukas Grgic hat Trainingsrückstand. Abwehrchef Nenad Cvetkovic fällt mit Kreuzbandriss monatelang aus, für ihn soll noch am Freitag, dem letzten Tag der aktuellen Übertrittszeit, ein Ersatz gefunden werden. Ansonsten kann Rapid auf dem Transfermarkt aufgrund der ausbleibenden Europacup-Gelder nicht mehr groß zuschlagen. „Die Situation ist alles andere als einfach, das ist mir schon bewusst“, sagte Barisic mit Blick auf die momentane Personallage.

