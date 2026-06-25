Leroy Sané und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Glück: Der Führungstreffer des früheren Münchners im dritten WM-Gruppenspiel gegen Ecuador (2.) hätte wohl nicht zählen dürfen.

Dem Tor ging ein Foulspiel des Bayern-Profis Aleksandar Pavlovic voraus, der seinen Gegenspieler Pedro Vite mit hohem Bein im Gesicht traf, als dieser zum Kopfball gehen wollte.

DFB-Tor gegen Österreich behält Rekord

Dennoch trug sich Sané als zweitschnellster Torschütze in die deutsche WM-Geschichte ein. Er benötigte nur 109 Sekunden für seinen Treffer – schneller war nur Ernst Lehner, der 1934 gegen Österreich in der ersten Minute, genauer nach nur 25 Sekunden, getroffen hatte. Österreich verlor das damalige Spiel um Platz drei schlussendlich mit 2:3.