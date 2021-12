Umstrukturierung im Admira-Nachwuchs

Der FC Flyeralarm Admira hat einige Personaländerungen im Trainerteam der Juniors sowie der Akademie durchgeführt. Das gab der Klub am Dienstag bekannt.



Sven Schuchardt beendet seine Tätigkeit als Chefcoach der U18. Der 49-jährige Deutsche will auf eigenen Wunsch in seine Heimat zurückkehren. Die Funktion als Cheftrainer der U18 übernimmt ab sofort der bisherige U16-Trainer Thomas Pratl, der erst Anfang Oktober das UEFA-Pro-Diplom erhielt und damit die höchste Trainer-Lizenz im Fußball-Geschäft besitzt.

Die U16 der Admira wird in Zukunft von Tilo Morbitzer gecoacht, der seinen Posten bei den Juniors an Akademieleiter Walter Knaller abgibt. Der 64-Jährige kehrt bis Saisonende auf den Trainerstuhl zurück. „Nach diversen Analysen und perspektivischer Vorausschau haben wir uns auf eine interne Neugestaltung der Trainerstruktur festgelegt. Ich werde die Juniors noch einmal für ein halbes Jahr trainieren, um den besten Informationsfluss an den Schnittstellen zu gewährleisten“, sagte Walter Knaller.

Bei der U15 wird Patrick Fürst, der das Team im Herbst interimistisch betreute, zum Cheftrainer aufsteigen.

