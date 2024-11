Umweltkatastrophe: Valencia spielt in Sondertrikots

Der FC Valencia wird sein erstes Spiel nach der schweren Unwetterkatastrophe im Osten Spaniens in schwarzen Sondertrikots bestreiten. Als Zeichen der Solidarität ersetzen Botschaften zur Unterstützung der Opfer der Hochwasserkatastrophe das Logo des Trikotsponsors. Zudem werden alle Einnahmen aus dem Kartenverkauf gespendet.

Am 23. November steigt der Erstligist mit einem Heimspiel gegen Betis Sevilla nach zuletzt drei Spielverschiebungen wieder in den La-Liga-Betrieb ein. Mit dem Erlös wolle man „einen Beitrag zum Wiederaufbau der Region Valencia und Unterstützung bei der Wiederaufnahme von Sport- und Bildungsaktivitäten für Kinder“ leisten. Auch die Trikots werden im Anschluss an das Spiel versteigert.

Unwetter-Katastrophe in Valencia

Bei dem verheerenden Sturmtief waren in den vergangenen Wochen über 220 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten davon in der Region um Valencia.

Die Partien gegen Real Madrid und Espanyol Barcelona sowie das Pokalspiel beim Sechstligisten Parla Escuela wurden abgesagt. Nicht zuletzt wegen der zwei verpassten Ligaspiele steht der Verein mit nur sieben Punkten aus elf Spielen zurzeit am Ende der Tabelle.

(SID) / Bild: Imago