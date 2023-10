„Unangenehmer Gegner“: Salzburg in Klagenfurt gefordert

Fußball-Meister Salzburg möchte die 0:2-Lehrstunde in der Champions League daheim gegen Real Sociedad noch vor der Länderspielpause in der Liga vergessen machen. Der Tabellenführer gastiert am Sonntag (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame mit dem SkyX-Traumpass) bei Austria Klagenfurt. Während es für die Salzburger in den jüngsten beiden Pflichtspiel-Heimspielen Niederlagen setzte, sind sie in der Bundesliga 20 Auswärtsspiele ungeschlagen. Das würden die viertplatzierten Klagenfurter nur zu gerne ändern.

Die Kärntner haben in neun Ligarunden in dieser Saison erst eine Niederlage kassiert. Das Kunststück, gegen Salzburg drei Punkte einzufahren, gelang ihnen bereits im November 2021 mit einem 2:1-Heimsieg. In der Vorsaison setzte es allerdings vier Niederlagen. Auch ein Torerfolg blieb den Violetten in den beiden Heimpartien verwehrt.

Pacult: „Müssen voll da sein“

„Um gegen Salzburg anschreiben zu können, muss alles passen“, betonte Klagenfurt-Trainer Peter Pacult. „Wir müssen läuferisch und kämpferisch von der ersten bis zur letzten Minute voll da sein, kompakt verteidigen, dürfen wenig Räume anbieten.“ Zudem gelte es, die Bullen auch zu beschäftigen. Man müsse „konsequent und zielstrebig“ nach vorne spielen, meinte Pacult.

Verlassen konnte sich der Wiener bisher auf seine Defensive. Viermal spielten die Klagenfurter in dieser Saison zu Null. Die Marke aus der Vorsaison ist damit bereits eingestellt. Man wolle es Salzburg „so schwer wie möglich“ machen, versprach Kapitän und Abwehrchef Thorsten Mahrer. „Wir müssen nicht darüber sprechen, dass wir auf die beste Mannschaft in Österreich treffen. Aber auch wir haben Qualität und werden alles reinlegen. Wenn alles passt, können wir für eine Überraschung sorgen.“ Stürmer Nicolas Binder ist nach seiner Adduktorenverletzung wieder ein Thema für den Kader.

Struber kündigt leichte Rotation an

Salzburg-Trainer Gerhard Struber kündigte an, nach der Champions-League-Partie gegen San Sebastian auch frische Kräfte zu bringen. „In welchem Ausmaß das sein wird, lassen wir uns noch offen.“ Mittelfeldmann Maurits Kjaergaard fehlt wegen einer Fußverletzung. Hoffnungen auf einen Startelf-Einsatz dürfen sich daher etwa Amankwah Forson oder Nicolas Capaldo machen. Mit Dijon Kameri und Luka Sucic sind zwei weitere Alternativen krankheitsbedingt fraglich.

Die Tabellenführung soll bei einem Punkt Vorsprung auf Sturm Graz dennoch behauptet werden. Die Grazer gastieren am Sonntag (ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 2) beim WAC. „Klar möchten wir mit einem weiteren Dreier in die Länderspielpause gehen und unsere Konkurrenten damit auf Distanz halten“, sagte Salzburgs Abwehrturm Strahinja Pavlovic. „Die Aufgabe dabei ist aber sicher nicht einfach.“

Sein Trainer sah das ähnlich. „Austria Klagenfurt ist ein richtig unangenehmer Gegner. Sie agieren sehr konsequent, lassen nur sehr wenig zu und liegen nicht zufällig auf Rang vier der Tabelle“, betonte Struber. „Wir können diese Aufgabe aber lösen, wenn wir ebenfalls konzentriert und diszipliniert ans Werk gehen und von Beginn an Druck machen.“ Damit würden die Salzburger auch einem Bundesliga-Rekord naherücken: Wacker Innsbruck blieb von 1988 bis 1990 23 Partien in der Fremde ungeschlagen.

(APA)

Bild: GEPA