Mit dem Happy End im Football-Krimi von Berlin haben die Indianapolis Colts mit Bernhard Raimann ihre Spitzenposition in der NFL bestätigt.

Das Team des Offensive Tackles aus Wien führt die Liga nach zehn Spielen mit acht Siegen an und kann damit schon lange vor Ende des Grunddurchgangs so gut wie fix mit den Playoffs planen. „Es war ein unglaublicher Sieg. Am Ende haben wir als Offensive das Spiel entschieden, das war natürlich ein unbeschreibliches Gefühl“, sagte Raimann.

Angefeuert von Oma Erika, Papa Michael und einigen weiteren rot-weiß-roten Fans unter den 72.203 Zuschauern im Berliner Olympiastadion gelang Raimann der zweite Erfolg in seinem zweiten NFL-Spiel auf deutschem Boden. In der Euphorie wünschte sich der 28-Jährige ein ähnliches Spektakel in Wien. „Ich war jetzt schon ziemlich erfolgreich in Deutschland. Jetzt können wir das mal nach Österreich verlegen und ein Heimspiel daraus machen“, sagte der 137 kg schwere und 1,98 m große Raimann auf eine dementsprechende Nachfrage mit einem Grinsen.

Taylor-Show in Berlin

In Berlin zog die NFL schon Tage vor dem Spiel mit diversen Fan-Aktionen eine beeindruckende Show ab, auf dem Rasen war es Running Back Jonathan Taylor. Der Colts-Star überragte mit drei Touchdowns. Er entschied in der Verlängerung die Begegnung für „Indy“. „Ein phänomenales Spiel von ihm und der Offensive Line, die für ihn geblockt hat“, sagte Head Coach Shane Steichen, dessen Truppe sieben Spiele vor Ende der „regular season“ überlegen die AFC South anführt.

Als deutschsprachiges Aushängeschild hatte Raimann, der im Sommer einen ab 2026 gültigen Vierjahresvertrag in Höhe von 100 Mio. Dollar unterschrieb, bereits im Vorfeld des Berlin-Spiels reichlich Lob geerntet. „Bernie ist ein großartiger Footballer. Er spielt auf einer der härtesten und wichtigsten Positionen und macht einen unglaublichen Job“, sagte sein Quarterback Daniel Jones. Auch abseits des Platzes mache er alles richtig. „Ein harter Kerl, auf den du zählen kannst. Ein großartiger Teamkollege.“

Lob für Raimann

Steichen findet den heimischen Football-Pionier sogar „phänomenal“. Raimann sei ein harter und ehrgeiziger Kerl, „der alles richtig macht“, lobte der Cheftrainer. Der Left Tackle ist ein wesentlicher Teil der derzeit besten Offensive der Liga. Er darf in seiner vierten NFL-Saison erstmals auf einen ernsthaften Angriff auf die Super Bowl im Februar 2026 spekulieren.

Auf dem Berliner Rasen wurde Raimann von Taylor geherzt, bevor es am späten Sonntagabend noch in den Flieger Richtung USA ging. Davor wurde freilich noch ein Familienfoto in den Katakomben des Stadions geschossen. In der anstehenden spielfreien Woche warten auf den Jungpapa wieder andere Aufgaben zuhause mit Töchterchen Charlotte Rose, ehe es zum Auswärtsspiel bei den Kansas City Chiefs mit Quarterback Patrick Mahomes geht.

