Die Glanzserie hält: Bayer Leverkusen sichert sich spät ein 1:1 gegen West Ham – und setzt den Erfolgslauf damit in Richtung des Europa-League-Halbfinales fort.

Vier Tage nach der Meisterkrönung hat Leverkusen spät die erste Saisonniederlage verhindert und darf zudem weiter vom Triple träumen. Der frischgebackene deutsche Fußballmeister trennte sich am Donnerstag in der Europa League von West Ham auswärts mit 1:1 und qualifizierte sich nach dem 2:0 im Hinspiel für das Semifinale. Leverkusen bekommt es im Semifinale mit der AS Roma zu tun.

Vier Tage nach dem Meisterstück wurde Leverkusen von West Ham im ersten Spielabschnitt teilweise überrannt. Eine Flanke von Jarrod Bowen köpfte Michail Antonio zur verdienten Führung ins Netz (13.), weitere Treffer gelangen den überlegenen „Hammers“ nicht. Nach Seitenwechsel gestaltete sich die Partie ausgeglichen und Leverkusen fand erste Chancen vor. Florian Wirtz traf bei einer Direktabnahme den Ball nicht richtig (51.), Jeremie Frimpong scheiterte aus spitzem Winkel (66.).

Frimpong mit Ausgleichstor zur Bestmarke

Wie so oft in der Saison, gelang Leverkusen ein später Treffer. Ein abgefälschter Schuss von Frimpong wendete die erste Saisonniederlage noch ab (89). Damit blieb das Team von Trainer Xabi Alonso auch im 44. Pflichtspiel in Folge unbesiegt und stellte einen neuen Rekord für die Top-5-Ligen in England, Spanien, Italien, Deutschland und Frankreich auf. Dort ist bisher keinem Team so eine Serie in diesem Jahrtausend gelungen.

Alle Tore:

1:0 – Antonio (14.)

1:1 – Frimpong (89.)

(Red./APA.)

Bild: Imago