Undav trifft doppelt: DFB-Team feiert klaren Testspiel-Sieg

Deutschlands Fußball-Nationalteam hat vor der Abreise zur WM einen klaren Erfolg gefeiert.

Die Auswahl von Teamchef Julian Nagelsmann bezwang am Sonntag Finnland im vorletzten Test vor der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada in Mainz vor allem dank einer Leistungssteigerung nach der Pause mit 4:0 (1:0). Ehe es bei der Weltmeisterschaft in der Gruppe E gegen Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador geht, wartet am Samstag in Chicago die Generalprobe gegen Gastgeber USA.

Deniz Undav (34.) leitete den klaren Erfolg vor 25.122 Zuschauern mit einem Kopfballtreffer infolge eines kurz abgespielten Corners ein. Gleich nach Wiederbeginn profitierten die Hausherren von einem Fehler in der finnischen Abwehr, Undav legte nach links zu Florian Wirtz (48.), dessen Direktabnahme erfolgreich war. Nach einem Steilpass von Lennart Karl machte der 29-jährige Stuttgart-Stürmer Undav (57.) im Duell mit Finnlands Tormann Lukas Hradecky seinen Doppelpack perfekt. Für den Schlusspunkt sorgte Jamal Musiala (63.), der nach 14 Monaten Pause sein Länderspiel-Comeback gab, mit einem präzisen Abschluss im Strafraum.

Mit Ausnahme von Kai Havertz vom Champions-League-Finalisten Arsenal standen Nagelsmann alle aufgebotenen Spieler zur Verfügung. Der 40-jährige Goalie Manuel Neuer wurde wegen einer Wadenverhärtung geschont. Auch ohne das Duo konnte der achte DFB-Sieg in Serie eingefahren werden.

(APA) / Bild: Imago