Underdog Norwegen schnappt Kanada WM-Bronze weg

Rekordchampion Kanada ist zum dritten Mal in Folge bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft leer ausgegangen – während Außenseiter Norwegen seine erste Medaille überhaupt bejubelt.

Im Spiel um Platz drei bei der WM in der Schweiz siegten die Nordeuropäer völlig überraschend nach Verlängerung mit 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) gegen das mit zig NHL-Stars wie Sidney Crosby und Macklin Celebrini gespickte Eishockey-Mutterland. Das goldene Tor in der vierten Minute der Verlängerung erzielte Noah Steen.

Die Norweger krönten ein sensationelles Turnier. Zunächst setzten sie sich in der stark besetzten Gruppe B vor großen Eishockeynationen wie Tschechien, Schweden oder der Slowakei als Zweiter hinter Kanada durch, im Viertelfinale folgte im Duell der Überraschungsteams ein 2:0 gegen Lettland. Im Halbfinale waren die Nordeuropäer dann gegen eine furios aufspielende Schweiz (0:6) chancenlos – im Duell um Bronze mit Kanada sah das aber ganz anders aus.

Norwegens beste Platzierung bei einer WM war bislang Rang vier aus dem Jahr 1951, das Team mit DEL-Torhüter Henrik Haukeland (Straubing Tigers) gewann erst zum dritten Mal in seiner Länderspielgeschichte gegen Kanada.

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