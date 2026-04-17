Unerfreuliches NHL-Saisonende für Rossi

Marco Rossi hat seine NHL-Saison mit der erwarteten Niederlage abgeschlossen.

Der Vorarlberger Stürmer unterlag zum Abschluss des Grunddurchgangs in der National Hockey League mit Vancouver den Edmonton Oilers 1:6. Die Oilers sicherten sich mit dem Kantersieg gegen das Ligaschlusslicht noch Platz zwei in der Pacific Division. Rossi beendete eine verletzungsgeplagte Saison, in der er von Minnesota nach Vancouver gewechselt war, mit 12 Toren und 23 Assists in 50 Spielen.

Österreichs Nationalteam hofft nun, dass Rossi das ÖEHV-Team bei der WM ab 16. Mai in der Schweiz verstärkt. Teamchef Roger Bader ist zuversichtlich, dass Rossi wie auch Marco Kasper (Saisonaus mit Detroit) zum Team stößt. Allerdings hatte Rossi in dieser Saison zwei Verletzungen. Es ist daher nicht sicher, ob die Kanadier die Freigabe erteilen.

Matt Savoie gelang beim Erfolg, der Edmonton das Viertelfinal-Heimrecht gegen die Anaheim Ducks sicherte, ein Hattrick, Superstar Connor McDavid gab vier Vorlagen. McDavid gewann auch – zum bereits sechsten Mal – die Art Ross Trophy für den besten Scorer der NHL mit 138 Punkten (48 Tore, 90 Assists). Auf Platz zwei folgt Tampa Bays Nikita Kutscherow, der acht Punkte weniger anschrieb.

(APA) / Bild: Imago