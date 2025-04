Unermüdlicher Verstappen: Für WM-Kampf „brauchen wir mehr“

Die Extraklasse von Max Verstappen hat die Spitze der Formel-1-WM wieder zusammengeschoben. Lando Norris reist mit nur einem Punkt Vorsprung auf den vierfachen Weltmeister zum vierten Saisonrennen am Wochenende nach Bahrain. Dort gelten die McLarens von Norris und Oscar Piastri wegen der großen Hitze noch deutlicher als die Favoriten. In Japan hat Verstappen aber bereits bewiesen, was diese Rolle wert ist, wenn er selbst der unermüdliche Gegner ist: wenig.

Verstappen weiß um die aktuelle Überlegenheit der McLaren-Boliden. „Vor uns liegt noch viel Arbeit“, meinte der 27-Jährige nach seinem vierten Sieg in Serie auf der für Red Bull maßgeschneiderten Strecke in Suzuka. „Wenn wir um die WM kämpfen wollen, brauchen wir mehr. Wir haben immer noch Einschränkungen, aber wenn man die kennt, findet man heraus, wie man pushen kann.“

Aus dem Auto hatte Verstappen in Japan das Maximum herausgeholt – auch dank einiger kurzfristiger Anpassungen. „Es war eines seiner besten Wochenenden“, lobte Teamchef Christian Horner. „Er hat das Setup völlig umgedreht und sehr hart mit den Ingenieuren gearbeitet. Er ist der Mr. Motivator für uns.“ Dazu kommt die Ausnahmestellung des Niederländers auf der Strecke. Horner: „Er hat nicht einen einzigen Fehler gemacht. Max ist unbestritten der derzeit beste Fahrer der Welt.“

Hitzerennen in Bahrain und Saudi-Arabien warten

Ob das im WM-Duell mit Norris reichen wird, ist offen. Zudem hat McLaren mit dem auch in Japan starken China-Sieger Oscar Piastri einen zweiten Pfeil im Köcher. „Sie sind schnell, sie holen auf“, warnte Norris vor den Bullen. „Sie haben offensichtlich Verbesserungen geschafft, also werden wir für den nächsten Lauf noch härter arbeiten.“ Eine Woche nach dem Grand Prix von Bahrain in Sakhir steht am Ostersonntag in Jeddah bereits das nächste Hitzerennen im arabischen Raum auf dem Programm.

„In Bahrain und Saudi-Arabien haben wir 35 Grad. Ich glaube, dass die McLarens da brillieren werden“, meinte etwa Mercedes-Mann George Russell, der in der WM als Vierter nur vier Zähler hinter Piastri liegt. Sein Teamkollege Andrea Kimi Antonelli zeigte in Suzuka mit der schnellsten Rennrunde und seinen ersten Führungsrunden in der Formel 1 auf. „Es war nicht schlecht, aber das Wichtigste ist das Gefühl, das ich im Auto gehabt habe“, erklärte der 18-jährige Italiener. „Es war eine gute Lernerfahrung für das nächste Mal.“

Viel aufzuholen hat Yuki Tsunoda, der in seinem ersten Rennen nach der Beförderung zu Red Bull Racing nicht über Platz zwölf hinauskam. Verstappens Teamkollegen haben damit in drei Saisonläufen noch keinen einzigen WM-Punkt geholt. „Er hat gutes Feedback gegeben. Ich denke, er findet gerade seinen Platz im Team“, sagte Horner über Tsunoda. Der 24-jährige Japaner selbst scheint einen Schlüssel gefunden zu haben: „Ich muss versuchen, so viel wie möglich von Max zu lernen.“

