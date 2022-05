Unfall mit historischem Lauda-Ferrari: Darum crashte Leclerc in Monaco

Ferrari hat die Ursache für den Unfall von Charles Leclerc beim Grand Prix Historique mit dem historischen Ferrari 312T in Monaco bekanntgegeben.

Der Formel-1-Pilot drehte sich beim traditionsreichen Rennen mit dem Boliden, in dem Niki Lauda 1975 seinen ersten WM-Titel gewonnen hatte, in der Rascasse-Kurve, rutschte in die Leitplanke und beschädigte Teile des Hecks.

Grund dafür war offenbar ein Problem mit den Bremsen, wir Ferrari nun mitteilte. „Charles hatte einen tolle Zeit beim Show-Rennen #MonacoHistorique und genoss es, Niki Laudas 312 B3-74 zu fahren, bis ein Bremsproblem seinen Lauf in der letzten Runde beendete“, twitterte die Scuderia.

Charles was having a great time in the #MonacoHistorique show run, really enjoying driving Niki Lauda’s 312 B3-74, until a brake problem ended the run on his last lap. #essereFerrari🔴 #Charles16 @Charles_Leclerc

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 15, 2022