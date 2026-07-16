Unfassbare Statistik: Argentinien kann späte Tore

In den vier K.o.-Spielen erzielte der Titelverteidiger jeweils immer mindestens zwei Tore nach der 79. Minute. Auch in der Gruppenphase traf die Albiceleste jedes Mal spät.

Argentinien ist die Mannschaft der späten Tore bei der WM 2026 und erinnert damit an die Double-Mannschaft von Bayer 04 Leverkusen aus der Saison 2023/24, die in allen Pflichtspielen zusammen damals 29 Tore in der Nachspielzeit erzielte und von 51 Partien in Serie ohne Niederlage blieb.

„Diese Gruppe überrascht mich immer wieder aufs Neue. Es ist schwierig zu erklären. Schaut euch diese Fans an. Wir sind einzigartig, das ist keine Arroganz. Dieses Trikot gibt alles bis zum Ende, lässt alle Kräfte auf dem Platz“, meinte Argentinien-Trainer Lionel Scaloni nach dem Halbfinal-Comeback gegen England. Die beiden argentinischen Treffer fielen in der 85. Minute und der Nachspielzeit (90.+2).

Insgesamt erzielten der amtierende Weltmeister in den vier K.o.-Runden-Spielen gegen Kap Verde, Ägypten, Schweiz und England elf Tore, davon neun nach der 79. Minute. Nur die beiden Führungstreffer zum 1:0 gegen Kap Verde und die Schweiz fielen bereits in der ersten Halbzeit. Bereits in der Vorrunde schoss Argentinien bei den Siegen über Algerien, Österreich und Jordanien jeweils ein Tor in der Schlussviertelstunde – alle drei Treffer markierte Lionel Messi.