Unfassbares Finish! Hamilton holt die Pole – Verstappen knallt in die Mauer

Lewis Hamilton nimmt den vorletzten WM-Lauf der Formel 1 aus der Pole-Position in Angriff. Der Weltmeister profitierte am Samstag in der Qualifikation für den Grand Prix von Saudi-Arabien von einem späten Fehler Max Verstappens, der mit seinem Red Bull auf dem Weg zur klaren Bestzeit in der letzten Kurve gegen die Mauer krachte. WM-Leader Verstappen startet damit als Dritter. Neben Hamilton in Reihe eins steht Valtteri Bottas im zweiten Mercedes.

Die Startposition auf dem nagelneuen und superschnellen Stadtkurs in Jeddah ist enorm wichtig. Verstappen schockte Mercedes zunächst mit einer klaren Bestzeit im ersten Versuch des dritten und letzten Qualifikations-Abschnittes vor Bottas und Hamilton. Dann aber schlug der vor dem vorletzten WM-Lauf acht Punkte hinter Verstappen liegende Hamilton mit einer Fabelrunde zurück, die Verstappen dann mit Sicherheit aber nochmals getoppt hätte.

Hamilton schnaufte nach einem „harten Qualifying“ durch, „die Strecke ist schwierig, sehr technisch, sehr komplex, die Geschwindigkeit ist phänomenal. Im Rennen ist es gegen Red Bull immer schwer, das wird ein enger Kampf.“ Für den Weltmeister war es die 103. Formel-1-Pole und die fünfte der Saison.

Verstappen geht mit acht Punkten Vorsprung auf den siebenmaligen Champion Hamilton ins vorletzte Saisonrennen (Sonntag, 18.30 Uhr Sky). Wenn der Niederländer 18 Zähler mehr holt als der Brite, ist er vorzeitig erstmals Weltmeister. Ansonsten fällt die Entscheidung am 12. Dezember in Abu Dhabi. Mercedes wiederum kann den achten Konstrukteurstitel in Folge perfekt machen, allerdings hat das Team lediglich fünf Punkte Vorsprung auf Red Bull.

(SID)/Bild: Imago