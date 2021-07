“Ungalaktische” Zeiten in Sicht: Umbruch bei Real zum Scheitern verurteilt

Und anscheinend sieht sich Alaba auch nicht unbedingt in der Nachfolger-Rolle von Ramos. Immer wieder betonte er, dass er sich eher im Mittelfeld als in der Abwehr sehe. Der neue Trainer Carlo Ancelotti kennt Alaba noch aus der gemeinsamen Zeit beim deutschen Rekordmeister und weiß um die Qualitäten des Neuzugangs: “Alaba ist ein kompletter Spieler und besitzt viel Qualität, er ist taktisch in der Defensive intelligent. In den letzten Spielen hatte ich ihn als Innenverteidiger aufgestellt, er hat es sehr gut gemacht”, sagte er in einem Interview mit RealmadridTV.