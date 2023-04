Ungefragt: Tuchel verrät überraschende Details zu Neuer

Wie geht es Manuel Neuer? Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Hoffenheim ungefragt ein Update zu dem Bayern-Kapitän gegeben.

Manuel Neuer arbeitet nach seinem beim Skitouren erlittenen Unterschenkelbruch eifrig an seinem Comeback. Das bereitet auch dem neuen Trainer Thomas Tuchel „große Freude“, dem Torhüter „täglich in der Reha zuzuschauen“. Der Bayern-Coach gab auf der Pressekonferenz ungefragt ein Update zu dem 37-Jährigen.

Wer steht ab Sommer im Bayern-Tor?

„Gestern hat er im Reha-Bereich die ersten torwartspezifischen Übungen gemacht. Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass Manu es nochmal wissen will“, so Tuchel und weiter: „Wir bestärken ihn auf dem Weg, er ist unser Kapitän und der Kapitän der Nationalmannschaft – wir sprechen über eine große Persönlichkeit im deutschen Sport.“ Er bekomme die Unterstützung vom Verein – wie sie auch der als Vertreter verpflichtete Yann Sommer bekomme.

Stand jetzt würden in der neuen Saison Sommer, Neuer und der an AS Monaco ausgeliehene Alexander Nübel in München aufeinandertreffen. Dazu hätten die Bayern noch Sven Ulreich und Johannes Schenk als Keeper. Der Kampf um den Platz im Tor in der neuen Saison sei für ihn aktuell kein Thema, sagte Tuchel. Das werde man angehen, wenn es an der Zeit sei.

