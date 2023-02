Ungewisse Lukaku-Zukunft: Inter-Boss gibt Update

via

Wo spielt Inter-Angreifer Romelu Lukaku in der kommenden Saison? Aktuell ist der Stürmer vom FC Chelsea nach Mailand ausgeliehen, sein Leihvertrag läuft allerdings nur bis Saisonende. Inter-Boss Beppe Marotta hat sich bei „Sky Italia“ zur Zukunft des Belgiers geäußert.

„Spielt Lukaku auch nächste Saison bei uns? Es ist zu früh, das zu entscheiden. Er wird im Sommer zu Chelsea zurückkehren und danach werden wir sehen“, sagte Marotta. „Lukaku will klar bei Inter bleiben, wir kennen seinen Wunsch und werden sehen, ob wir mit Chelsea über seine feste Rückkehr zu uns verhandeln können“.

Die Erwartungen erfüllen konnte Lukaku bei Inter in dieser Saison auch aufgrund von Verletzungen bislang noch nicht. In 15 Pflichtspielen gelangen dem bulligen Angreifer nur vier Treffer.

Inter-Boss Marotta hatte zuletzt in einem Pre-Match-Interview angedeutet, dass Lukaku auch aufgrund von Übergewicht derzeit einen schweren Stand bei den Nerazzurri hat. „Er hat 103 Kilo mit sich herumzutragen. Dafür muss er in Topform sein und das ist er im Moment nicht“, so Marotta.

Video: Lukaku mit Siegtreffer bei CL-Sieg von Inter gegen Porto

