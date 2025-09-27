Ungewöhnliche Aktion: Muslic wird Schalke-Mitglied

Den Start beim FC Schalke 04 hätte sich Miron Muslic wohl kaum besser vorstellen können. 15 Punkte nach sieben Spieltagen – die Königsblauen mischen oben mit. Euphorie macht sich in Gelsenkirchen breit, die auch den neuen Trainer nachhaltig erreicht hat. Denn: Muslic hat offiziell einen Antrag auf Mitgliedschaft beim FC Schalke 04 gestellt. Das gab der Coach über Social Media bekannt. Eine nicht alltägliche Aktion im Geschäft Profi-Fußball.

Muslic, der seit dem Sommer auf Schalke im Amt ist, veröffentlichte ein Bild von der Bestätigungsmail zum Antrag auf Mitgliedschaft. Muslic schrieb noch darüber: „einmal Schalker – immer Schalker“. Interessant: S04 knackte erst vor Kurzem die 200.000-Mitglieder-Marke und hat damit unter den deutschen Sportvereinen weiterhin die drittmeisten Mitglieder – nach dem FC Bayern (410.000 Mitglieder) und Borussia Dortmund (230.000).

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Muslic war Ende Mai vom damaligen englischen Zweitligisten Plymouth Argyle nach Gelsenkirchen gewechselt. Bislang gewann der Österreicher mit Schalke in der 2. Bundesliga fünf der ersten sieben Spiele und zog zudem im DFB-Pokal in die zweite Runde ein.

Mit einer stark veränderten Mannschaft sorgt der 43-Jährige für einen sportlichen und emotionalen Aufschwung bei den Königsblauen. In der vergangenen Saison waren die Knappen auf einem enttäuschenden 14. Tabellenplatz gelandet. Dabei lechzen Fans und Umfeld – seit dem Abstieg in der Saison 2022/23 – nach der Rückkehr in die Bundesliga.

Eventuell ist in dieser Spielzeit der Aufstieg drin – dann womöglich mit Miron Muslic als Trainer und Vereinsmitglied.

(sport.sky.de) / Artikelbild: Imago