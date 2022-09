Ungewöhnlicher Look: Ferrari ändert Lackierung für Monza-Heimspiel

via

via Sky Sport Austria

Nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen und peinlichen Patzern will Ferrari beim Heimspiel in Monza endlich mal wieder abliefern. Helfen soll dabei auch ein neuer Look des Autos.

Beim Heimspiel auf dem Autodromo Nazionale di Monza will Ferrari, aller Umstände zum Trotz am Ende ganz oben auf dem Podium stehen. Vorab hat sich die Scuderia für den Heim-GP einiges einfallen lassen.

Hintergrund: Ferrari feiert in diesem Jahr das 75-jährige Jubiläum der Firmengründung, zudem wird die Highspeed-Strecke von Monza 100 Jahre alt. Deshalb hat sich der Traditions-Rennstall für eine Sonderlackierung des Autos entschieden.

Ferrari und Gelb – was steckt dahinter?

Die Boliden von Charles Leclerc und Carlos Sainz sind dabei mit gelben Farbakzenten versehen worden. Zudem werden die beiden Piloten anders als sonst einmalig in gelben Rennanzügen fahren. In den sozialen Netzwerken enthüllte Ferrari bereits gelbe T-Shirts, die sogenannte „Giallo Modena Special Edition“, die von Leclerc und Sainz getragen werden.

Aber warum Gelb? Markengründer Enzo Ferrari entschied sich bei dem weltberühmten Logo mit dem schwarzen Pferd für die Hintergrundfarbe Gelb – aus Verbundenheit zu seiner Heimatstadt Modena.

