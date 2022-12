„Unglaubliche Lust, diese Meisterschaft zu gewinnen“: Die Reaktionen zum Sieg von Argentinien

via

via Sky Sport Austria

Argentinien gelang am Freitag der Einzug in das Halbfinale der WM in Katar. Gegen die Niederlande setzte sich die Albiceleste im Elfmeterschießen durch.

Nachdem man zuerst souverän mit 2:0 in Führung lag, macht ein Treffer in der 83. Minute das Spiel noch einmal spannend, ehe in der letzten Minute der Nachspielzeit durch einen einstudierten Freistoß der Ausgleich gelang. Im Elfmeterschießen behielten die Südamerikaner die Nerven und setzten sich schlussendlich doch noch durch.

Die Reaktionen zum Sieg:

Lionel Messi (Kapitän Argentinien): „Es ist unglaublich. Wir haben am Ende sehr gelitten. Am Anfang lief es noch gut. Aber wir haben es doch geschafft. Wir sind eine Mannschaft, die weiß, was sie tut. Wir haben Lust zu gewinnen. Wir haben unglaubliche Lust, diese Meisterschaft zu gewinnen. Schritt für Schritt kommen wir voran, das genießen wir. Wir brauchten diesen Sieg.“

Zum Elfmeterschießen: „Wir dachten nicht, dass es so weit kommen würde. Das war schon schwierig für uns. Man darf sich nicht zu sehr davon beeindrucken lassen. Wir wussten, wenn es zum Elfmeterschießen kommt, müssen wir vereint sein.“

(APA)/Bild: IMAGO