Unglaubliches Gehalt: So viel verdient Mane bei Al-Nassr

Er wollte unbedingt beim FC Bayern bleiben. Jetzt wechselt Sadio Mane nach nur einem Jahr in München zu Saudi-Klub Al-Nassr.

Dabei hatte der 31 Jahre alte Senegalese vor, es in dieser Saison nochmal all seinen Kritikern zu zeigen. Sein erstes Jahr in München, geprägt von mehr Tiefen als Höhen. Auch geschuldet einer hartnäckigen Verletzung, die er sich kurz vor der WM in Katar zugezogen hatte. Einen Sehnenriss am rechten Wadenbeinköpfchen. Am Ende der Saison kam Mane auf zwölf Tore in 38 Einsätzen für die Bayern, mit denen er immerhin Deutscher Meister wurde.

Bayern-Legende Giovane Elber sagt bei Sky: „Meiner Meinung nach ist der Junge wirklich gut und vor allem menschlich top. Bisher hat es mit dem FC Bayern aber nicht gepasst.“

Mane fliegt nicht mehr mit nach Singapur

Mane wechselt vorzeitig. Auch, weil die Verantwortlichen des FC Bayern Druck machten und Thomas Tuchel sportlich keine Verwendung mehr für ihn hatte. In der kommenden Saison hätte ihm die Bank gedroht, dabei wollte er nach Sky Infos unbedingt bleiben.

Am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr hatte er sich im Mannschaftshotel in Tokio/Japan von seinen Noch-Mitspielern beim FC Bayern verabschiedet. Wie Sky bereits berichtet hatte, saß er nicht mehr Bord der Maschine QR 7477 in Richtung Singapur, die zweite und letzte Station von Bayerns Asien-Reise. Dort steigt am Mittwoch ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein Liverpool ein weiteres Testspiel.

Die Zahlen zum Mane-Deal

Nach Informationen von Sky wird Mane seinen Medizincheck für Al-Nassr aller Voraussicht nach ab Montag in Dubai absolvieren. Genau terminiert ist er noch nicht.

Ebenso steht noch nicht genau fest, wie lange sein neuer Vertrag in Saudi-Arabien laufen wird. Aller Voraussicht nach bis 2027. Finale Verhandlungen laufen noch.

Nach Sky Infos wird Mane beim Klub von Cristiano Ronaldo mehr als 40 Millionen Euro netto verdienen – pro Jahr. Beim FC Bayern hätte er inklusive Bonuszahlungen in einer für ihn nahezu perfekten Saison (Einsätze und Titel) über 25 Millionen Euro pro Jahr verdienen können – brutto.

Für Mane kassieren die Bayern eine Ablöse unter 30 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen.

(Florian Plettenberg/sport.sky.de)/Bild: Imago