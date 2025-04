Unheimliche Lewandowski-Bilanz gegen Dortmund

Gegen keinen Verein erzielte Robert Lewandowski mehr Tore als gegen Borussia Dortmund. Vor dem Duell mit der einstigen Liebe ist der erfahrene Torjäger in bestechender Form.

Im ersten Duell in der neuen Ligaphase der Königsklasse ist Lewandowski kein Treffer gelungen. Vier Monate nach dem Sieg im Signal Iduna Park will er das gegen seine alte Liebe nachholen.

Der 11. Dezember 2024 war ein seltsamer Tag für den Polen-Star. Im Ligaspiel schoss er damals ausnahmsweise kein Tor gegen seinen Lieblingsgegner Borussia Dortmund. So etwas passiert ihm sonst eigentlich fast nie. 27 Tore in 27 Spielen lautet die eindrucksvolle Bilanz von Lewandowski gegen Schwarz-Gelb, keinem anderen Verein schenkte der Offensivspieler mehr Treffer ein.

Knapp vier Monate nach dem 3:2-Sieg des FC Barcelona im Signal Iduna Park gibt es für den BVB-Schreck das Wiedersehen mit seiner einstigen Liebe. Der erfahrene Torjäger will im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League seinen Jubel nachholen und seine furchterregende Statistik ausbauen.

Warnung an den BVB

„Jetzt heißt es, sich auf das nächste Spiel zu konzentrieren“, schrieb Lewandowski nach dem 1:1 (1:1) gegen Betis Sevilla am Wochenende auf Instagram. Worte, die als Warnung an den BVB verstanden werden können. Für ein erfolgreiches Hinspiel am Mittwochabend spricht neben der eindrucksvollen Bilanz gegen seinen Ex-Verein vor allem seine bestechende Form. Lewandowski trifft unaufhörlich, auch mit 36 Jahren.

„Ich weiß, dass viele Leute über mein Alter reden. Aber ich möchte noch mehrere Jahre auf höchstem Niveau spielen“, sagte der Torjäger, der ein Ende seiner guten Leistungen weit entfernt sieht: „Ich denke, wenn man sich die Statistiken ansieht, gibt es keinen Unterschied zu vor ein paar Jahren.“ 38 Tore und drei Torvorlagen aus 44 Spielen bestätigen ihn. Zuletzt erreichte nur Lionel Messi ähnliche Quoten im Trikot der Blaugrana.

Lewandowski nächster Torschützenkönig?

Lewandowski führt das Rennen um die Pichichi-Trophäe für den Torschützenkönig in La Liga mit 25 Treffern vor Real Madrids Superstar Kylian Mbappe (22) an. Gefüttert wird er vom spanischen Jungstar Lamine Yamal und dem Brasilianer Raphinha. Begünstigt vom offensiv ausgerichteten Spielstil von Trainer Hansi Flick untermauert Lewandowski noch immer seinen Status als einer der besten Stürmer seiner Generation.

Pep Guardiola und Flick formten Lewandowski seit seinem viel diskutierten Wechsel nach München ab 2014 beim FC Bayern zum absoluten Elitestürmer und zweimaligen Weltfußballer. Zuvor hatte Jürgen Klopp ihn schon zuvor in Dortmund zu einem der begehrtesten Angreifer Europas geformt.

„Ein besonderer Spieler“

Flick brach angesichts der Klasse des Polen jüngst gar eine seiner selbst auferlegten Regeln. Er spreche nicht gerne über einzelne Profis, aber Lewandowski sei einfach „ein besonderer Spieler“, sagte der 60-Jährige zuletzt bei DAZN. Davor hatte sein Stürmer einen weiteren Doppelpack erzielt: „Ich habe ihm zu Beginn der Saison mein volles Vertrauen geschenkt, er hat in dieser Saison entscheidende Tore geschossen.“

Die nächste Chance bietet sich Lewandowski gegen seinen Lieblingsgegner.

(SID/skysport.de) / Bild: Imago