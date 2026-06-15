Union Berlin verpflichtet Abwehrspieler Zeno van den Bosch

Königsklassen-Erfahrung in Köpenick

Van Den Bosch ist in der Innenverteidigung zuhause und gilt als körperlich präsenter Abwehrspieler. Mit einer Größe von 1,91 Metern bringt er die nötige Robustheit für die Bundesliga mit.

In Antwerpen entwickelte er sich zuletzt zum Stammspieler und überzeugte mit konstanten Leistungen, unter anderem auch in der Champions League gegen den FC Barcelona und den FC Porto.

Double in Debüt-Saison

Seine fußballerische Ausbildung begann Van Den Bosch bei Mariaburg VK, ehe er über Beerschot AC und Lierse SK in die Nachwuchsabteilung von Royal Antwerpen wechselte. Dort feierte er im Januar 2023 sein Profidebüt und gewann noch im selben Jahr sowohl die belgische Meisterschaft als auch den Pokal.

In der Saison 2023/24 erarbeitete er sich einen festen Platz in der Startelf und sammelte zusätzlich internationale Erfahrung. Insgesamt kommt der ehemalige belgische U17- und U21-Nationalspieler bislang auf 140 Pflichtspiele im Profibereich.

(Skysport.de)

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