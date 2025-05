Union Berlin verpflichtet ÖFB-Stürmerin

Aufsteiger Union Berlin hat sich den ersten Zugang für die kommende Spielzeit in der Frauenfußball-Bundesliga gesichert. Vom SC Freiburg schließt sich die 24 Jahre alte ÖFB-Stürmerin Eileen Campbell den „Eisernen Ladies“ an. Das teilte der Klub am Donnerstag mit.

„Mit Eileen verpflichten wir eine flexibel einsetzbare Offensivspielerin, die bereits auf nationaler und internationaler Ebene nachgewiesen hat, dass sie torgefährlich ist und den gegnerischen Abwehrreihen Probleme bereitet“, sagte Jennifer Zietz, bei Union Geschäftsführerin Profifußball Frauen.

Campbell wurde 2022/23 zur Spielerin der Saison in der ÖFB-Frauen-Bundesliga gewählt.

(SID/red.) / Artikelbild: GEPA