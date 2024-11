Union gegen Freiburg endet torlos: Vier ÖFB-Legionäre im Einsatz

Der SC Freiburg hat Verfolger 1. FC Union Berlin auf Distanz gehalten, den Sprung auf Platz drei der Deutschen Bundesliga aber verpasst.

Die Breisgauer kamen am Freitag in Berlin zu einem 0:0 und sind vor den weiteren Partien der zehnten Runde vorerst Vierter. Union bleibt mit einem Punkt weniger zunächst Siebenter. Freiburgs Vincenzo Grifo scheiterte in der 22. Minute mit einem Strafstoß an Goalie Frederik Rönnow, der weitere gute Gelegenheiten der Gäste vereitelte.

Bei Union spielte Christopher Trimmel durch, Leopold Querfeld wurde in der 78. Minute eingetauscht. Ebenfalls über die volle Distanz war Philipp Lienhart bei Freiburg im Einsatz, Junior Adamu stürmte bis zur 77. Minute, Michael Gregoritsch saß auf der Bank.

