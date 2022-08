Union gewinnt Berliner-Derby – Onisiwo schießt Mainz zum Sieg

via

via Sky Sport Austria

Rot-weiße Euphorie an der Alten Försterei: Union Berlin hat gleich zu Beginn der Bundesliga-Saison seine sportliche Vormachtstellung in der Hauptstadt untermauert und dem Rivalen Hertha BSC nach dem bitteren Pokal-Aus den nächsten herben Dämpfer versetzt. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer setzte sich mit 3:1 (1:0) durch und feierte so den nächsten Prestigesieg gegen die Hertha.

Zu Unions neuen Derby-Helden krönten sich Jordan Siebatcheu (31.) mit seinem Treffer beim Bundesliga-Debüt, Sheraldo Becker (50.) und Robin Knoche (54.). Hertha-Offensivspieler Dodi Lukebakio (85.) gelang nicht mehr als Ergebniskosmetik. In der vergangenen Saison hatten die Unioner sowohl die beiden Begegnungen in der Liga als auch das Aufeinandertreffen im DFB-Pokal für sich entschieden.

Onisiwo-Doppelpack bei Mainz-Sieg – Stöger trifft für Bochum

Der VfL Bochum hat einen Fehlstart in seine Mission Klassenerhalt 2.0 hingelegt. Der letztjährige Aufsteiger verlor zum Auftakt der zweiten Bundesligasaison nach seiner Rückkehr 1:2 (1:1) gegen den FSV Mainz 05. Vor einem Jahr waren die Westfalen noch mit einem 2:0 im ersten Heimspiel gegen denselben Gegner gestartet – am Ende stand der Ligaverbleib.

Der Österreicher Kevin Stöger (39.) glich für den Ruhrpottklub, der erneut als heißer Abstiegskandidat gilt, zwischenzeitlich aus. Legionär Karim Onisiwo (26./77.) traf für die Mainzer. Das „dritte Wunder“, wie Trainer Thomas Reis das Saisonziel der Bochumer nach Aufstieg und Klassenerhalt umschrieben hatte, ist noch in weiter Ferne. Zwei Handspiele der Gäste im eigenen Strafraum blieben ungeahndet.

Gregoritsch mit Tor bei Freiburg-Kantersieg

Schützenfest zum Start in die Europapokal-Saison: Der SC Freiburg hat am ersten Spieltag der Bundesliga auch dank eines Doppelschlags innerhalb von nur 105 Sekunden den ersten Sieg eingefahren. Beim FC Augsburg gewann die Mannschaft von Christian Streich nach einer starken zweiten Halbzeit mit 4:0 (0:0) und verdarb damit dem neuen FCA-Trainer Enrico Maaßen sein Bundesliga-Debüt.

Die Tore für die Freiburger erzielten ÖFB-Teamspieler Michael Gregoritsch (46.), Vincenzo Grifo (48.), Rückkehrer Matthias Ginter (61.) und Ritsu Doan (78.). Vor 26.310 Zuschauern in der Augsburger Arena feierte der Europa-League-Teilnehmer aus dem Breisgau einen insgesamt verdienten Sieg. Augsburg zeigte sich zwar stets bemüht, die Spielanlage von Maaßen umzusetzen, konnte der spielerischen Überlegenheit des Sport-Clubs jedoch nur phasenweise etwas entgegensetzen.

Posch fliegt bei Hoffenheim-Pleite vom Platz

Gelungener Einstand für Daniel Farke: Der neue Trainer feierte mit Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach einen 3:1 (1:1)-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim. Dabei profitierte der fünfmalige deutsche Meister von einer frühen Gelb-Roten Karte gegen ÖFB-Abwehrspieler Stefan Posch (19., wiederholtes Foulspiel).

Die Gäste gingen dennoch durch Robert Skov (25.) in Führung. Ramy Bensebaini (42.) mit einem Fallrückzieher und Geburtstagskind Marcus Thuram (71.) drehten aber die Begegnung. Nico Elvedi (78.) verdarb Andre Breitenreiter endgültig das Liga-Debüt als TSG-Coach.

Bremen holt Punkt gegen Wolfsburg

Solides Bundesliga-Comeback für Werder Bremen: Ein Jahr nach dem Abstieg haben sich die Hanseaten achtbar zurückgemeldet. Die Mannschaft von Trainer Ole Werner ertrotzte im Nordduell beim VfL Wolfsburg ein verdientes 2:2 (2:1)-Unentschieden und verdarb damit Wölfe-Coach Niko Kovac eine siegreiche Liga-Rückkehr.

Ein Doppelschlag binnen 120 Sekunden dokumentierte die starke Leistung der Gäste. Zunächst traf Niclas Füllkrug per Flachschuss (21.), mit einem Kopfball war Leonardo Bittencourt (23.) erfolgreich. Lukas Nmecha hatte die Niedersachsen mit sehenswertem Lupfer (11.) in Führung gebracht. Josuha Guilavogui glich spät aus (84.).

(SID)

Bild: Imago