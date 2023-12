Union Saint-Gilloise schlägt schwaches Liverpool

Union Saint-Gilloise besiegt eine stark veränderte Liverpooler Mannschaft verdient mit 2:1 und steigt als Gruppendritter der LASK-Gruppe in die Conference League-K.O.-Phase um. Liverpool stand bereits vor dem Duell als Gruppensieger fest.

In der ersten Hälfte waren die Gastgeber aus Belgien die spielbestimmende Mannschaft. Mohamed Amoura umkurvt in der 32. Minute Liverpool-Torhüter Caoimhin Kelleher nach einem Steilpass und bringt Union Saint-Gilloise mit 1:0 in Führung. Bis zur 39. Minute waren die Belgier die klar bessere Mannschaft, doch nach einer Ecke trifft Liverpool-Youngster Jarell Quensah mit dem ersten Torschuss seiner Mannschaft zum 1:1-Ausgleich.

Die Belgier treffen noch in der ersten Hälfte zur erneuten Führung. Cameron Puertas zieht in der 43. Minute aus 16 Metern ab, erwischt Kelleher auf dem falschen Fuß und trifft zum 2:1 für Saint-Gilloise.

Auch nach der Pause kann Liverpool keine entscheidenden Situationen ausspielen. Stattdessen kann Saint-Gilloise zum vermeintlichen 3:1 treffen, doch das Tor wird aufgrund eines Handspiels zurecht nach VAR-Studium aberkannt.

Die Tore im VIDEO:

1:0 – Mohamed Amoura (32.)

1:1 – Jarell Quensah (39.)

2:1 – Cameron Puertas (43.)

(Red.)/Bild: GEPA