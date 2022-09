Union übernimmt mit Sieg über Köln vorerst Tabellenführung

Union Berlin schwimmt in der deutschen Fußball-Bundesliga weiter auf der Erfolgswelle und hat für mindestens zwei Stunden die Tabellenführung übernommen. Die „Eisernen“ mit dem österreichischen Kapitän Christopher Trimmel gewannen das Duell der bis dahin ungeschlagenen Überraschungs-Teams beim 1. FC Köln verdient mit 1:0 (1:0) und übernahmen vor dem Abendspiel des bisherigen Spitzenreiters SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach zumindest vorübergehend Platz eins.

Der entscheidende Treffer für die Köpenicker fiel bereits in der 4. Minute durch ein Eigentor von Timo Hübers. Eine frühere Vorentscheidung für Union war möglich, doch erst scheiterte Jordan Siebatcheu mit einem fragwürdigen Handelfmeter an FC-Keeper Marvin Schwäbe (10.), dann wurde ein Tor von Sheraldo Becker wegen Abseits aberkannt (13.).

Als Torhüter Lennart Grill zum ersten Mal eingreifen musste (29.), hätte es schon gut und gerne 0:3 oder 0:4 stehen können. So blieb das Spiel offen, und nach einer halben Stunde fing sich der FC mit Florian Kainz (bis 75.). Direkt nach der Pause hatte Linton Maina dann die Großchance zum Ausgleich, er scheiterte aber an Grill (47.). Auf der Gegenseite schlenzte Trimmel den Ball an den Pfosten (58.). Auch der in der 62. Minute eingewechselte ÖFB-Teamspieler Dejan Ljubicic (62.) konnte die erste Saisonniederlage nicht verhindern.

(APA) / Bild: Imago