United-Angebot abgelehnt! Trapp bekennt sich zur Eintracht

Nationaltorhüter Kevin Trapp bleibt bei Eintracht Frankfurt und hat sich gegen einen Wechsel zu Manchester United entschieden.

„In den vergangenen Tagen wurde viel über das Interesse von Manchester United berichtet. Es ist richtig, dass ein schriftliches Angebot vorliegt. Manchester United ist ein Weltverein. Dass ich mich mit so einem Angebot auseinandersetze und mir darüber Gedanken mache, kann, hoffe ich, jeder verstehen“, sagte der Nationaltorhüter gegenüber der Bild-Zeitung und weiter: „Gestern habe ich den Verantwortlichen beider Vereine mitgeteilt, dass ich mich für die Eintracht entschieden habe. Ich habe hier mit der Eintracht sensationelles erlebt und wir haben zusammen Geschichte geschrieben. Der Saisonstart war holprig, aber ich habe absolutes Vertrauen in uns.“

Frankfurt will mit Trapp verlängern

Trapp hat beim Europa-League-Sieger aus Hessen einen Vertrag bis 30. Juni 2024. Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hatte bereits zuvor klargestellt, dass keinerlei Interesse an einem Verkauf von Trapp bestehe. „Transfergerüchte und Spekulationen gehören besonders in dieser Phase der Saison dazu. Kevin ist ein außergewöhnlicher Torwart, ein Leader und wichtiger Spieler. Wir sind nicht an einem Abgang interessiert“, sagte Krösche der Süddeutschen Zeitung.

Die Zukunft von Trapp ist damit erstmmal geklärt, womöglich unterschreibt der 32-Jährige bald auch ein neues Arbeitspapier bei den Hessen. „Ganz klar: Sie wollen mit ihm verlängern. Er soll die Karriere bei der SGE beenden“, betonte Sky Transfer-Experte Florian Plettenberg bei Transfer Update – die Show. Der Keeper soll mit einem Rentenvertrag an den Verein gebunden werden und im Anschluss eine Position im Klub übernehmen. Ein Folgevertrag ist daher ebenfalls ein Thema.

United nimmt Dubravka ins Visier

Manchester United konzentriert sich dagegen auf einen anderen Torhüter. Nach Sky Informationen gibt es dabei auch schon einen Favoriten. Aktuell laufen konkrete Verhandlungen, um den slowakischen Keeper Martin Dubravka von Newcastle nach Manchester zu locken. Dem Spieler liegt bereits ein Angebot vor, nun sprechen die Vereine miteinander.

