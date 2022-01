United bietet Van de Beek offenbar bei Dortmund an

Als Donny van de Beek noch für Ajax wirbelte und klar wurde, dass er die Niederländer verlassen würde, war auch Borussia Dortmund am Mittelfeldspieler interessiert. Schnell wurde jedoch klar, dass der BVB gegen die finanzkräftige Konkurrenz wohl chancenlos sein würde. Tatsächlich schloss sich der mittlerweile 24-Jährige im September 2020 Manchester United.

Stolze 39 Millionen Euro überwiesen die Red Devils für den spielstarken van de Beek, aber richtig glücklich wurde er im Old Trafford nie. In den eineinhalb Jahren seit seinem Wechsel stand er gerade einmal in vier Premier-League-Spielen in der Startformation. In dieser Spielzeit noch gar nicht und auch unter dem neuen Trainer scheint van de Beek nicht die besten Chancen zu haben.

Eine möglich Lösung wäre nun ein Leihgeschäft noch im Winter. Laut der normal gut unterrichteten Manchester Evening News hat United den Niederländer bei Newcastle United und eben der Dortmunder Borussia angeboten. Und der deutsche Pokalsieger soll durchaus interessiert sein. Es könnte also doch noch klappen zwischen dem BVB und van de Beek. Die kommenden Wochen könnten Klarheit bringen.

(sport.sky.de)/Bild: Imago