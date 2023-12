United-Bus vor Liverpool-Match mit Glasflasche beworfen

Der Mannschaftsbus von Manchester United ist vor dem Fußball-Premier-League-Schlager in Liverpool am Sonntag mit einer Glasflasche beworfen worden. Auf Videos in sozialen Medien ist der Vorfall, der auf der Anfield Road stattfand, zu sehen. Die Flasche traf ein Fenster und hinterließ einen Riss. Gastgeber Liverpool verurteilte die Attacke und erklärte, diesbezüglich mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Die Partie war 0:0 ausgegangen.

„Der Liverpool Football Club verurteilt auf das Schärfste die Aktionen, die zu einer Beschädigung des Mannschaftsbusses von Manchester United bei dessen Ankunft in Anfield heute Nachmittag geführt haben“, hieß es in einer Erklärung. „Jede Person, die sich dieses verwerflichen Verhaltens schuldig gemacht hat, wird auch mit der vollen Härte des Sanktionsverfahrens des Vereins konfrontiert.“

Auch sportlich war es mit dem Remis für Liverpool nicht nach Wunsch verlaufen, es war der erste Punkteverlust für die Reds in dieser Saison daheim. An den Titelspekulationen der Medien wollte sich Liverpool-Coach Jürgen Klopp nicht beteiligen. „Ich bin froh, dass wir in dem Bereich sind, in dem wir sind, und ich weiß nicht, warum wir diese Diskussion so früh eröffnen“, erklärte der Deutsche. „Es ist Dezember, es ist die härteste Zeit des Jahres. Jeder muss sich richtig ins Zeug legen, um sie zu überstehen.“

Das Lazarett an der Anfield Road könnte sich indes weiter vergrößern, der Niederländer Ryan Gravenberch musste gegen United nach 61 Minuten verletzt vom Platz. „Ich hoffe, dass es nicht so ernst ist. Aber wir haben in den nächsten 10 Tagen noch drei Spiele, ich weiß nicht, ob er dabei sein wird“, sagte Klopp. Liverpool liegt nach 17 Spieltagen einen Punkt hinter Tabellenführer Arsenal, der am Samstag nächster Liga-Gegner ist. Schon davor trifft die Klopp-Truppe am Mittwoch im Viertelfinale des Ligacups auf West Ham.

(APA)/Bild: Imago