United Cup: Frankreich zieht ins Halbfinale gegen Polen ein

Das Tennisteam Frankreichs hat sich am Donnerstag beim United Cup in Sydney für das Halbfinale gegen Polen qualifiziert.

Die Franzosen gewannen im Viertelfinale gegen Norwegen 2:1, die Polen hatten am Mittwoch gegen China 3:0 gesiegt. Für die Norweger punktete Casper Ruud mit einem 6:1,6:4 gegen Adrian Mannarino, davor hatte Caroline Garcia gegen Norwegens Malene Helgo in drei Sätzen gewonnen. Garcia/Edouard Roger-Vasselin siegten letztlich im Mixed gegen Ulrikke Eikeri/Ruud.

Der vierte Halbfinalist wird am Freitag in Sydney zwischen Griechenland und Deutschland ermittelt. Als Gegner im Duell um den Finalplatz wartet Australien. Halbfinali und Finale werden am Wochenende ebenfalls in Sydney gespielt.

(APA)/Bild: Imago