Super League “kriminell”: United-Legende Neville redet sich in Rage & fordert Strafen!

Die an dem Projekt der Super League beteiligten englischen Klubs – neben Manchester United auch der FC Liverpool, Manchester City, FC Arsenal, FC Chelsea und Tottenham Hotspur – würden ihre eigene Geschichte und ihre Fans verraten, meinte die United-Legende. “Das ist reine Geldgier. Das sind Hochstapler.”

Neville: “Absolut peinlich!”

Neville redete sich in Rage und sieht die Super League vor allem zum Nachteil der Fans und der Premier League: “Wie kann man überhaupt denken, dass jemand in der Super League zum Zuschauen kommt? Wenn diese Vereine die anderen 14 Klubs in der Premier League zurücklassen? […] Absolut peinlich, da kommt keiner.”