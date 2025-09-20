United-Star angeblich bei CR7-Klub im Gespräch

Casemiro steht laut Mundo Deportivo auf der Wunschliste von Al-Nassr, dem Klub aus Saudi-Arabien um Superstar Cristiano Ronaldo.

Der 33-Jährige besitzt bei Manchester United nur noch einen Vertrag bis zum kommenden Sommer 2026.

Casemiro und Manchester zeigen sich wohl offen für eine vorzeitige Trennung. United würde scheinbar gerne etwa die Hälfte der rund 70 Millionen Euro, für die der Brasilianer im Sommer 2022 von Real Madrid gekommen war, als Ablöse wieder einnehmen wollen.

Casemiro und Cristiano Ronaldo hatten in der Vergangenheit schon einmal zusammengespielt. Von 2013 bis 2018 waren die beiden bei Real Teamkollegen.

(skysport.de) Foto: Imago